В минобороны Чехии допустили войну между НАТО и Россией

Начальник чешского генштаба Ржегка: между Россией и НАТО возможна война
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Между Россией и НАТО может начаться война, заявил Карел Ржегка Фото:

Военное противостояние между Россией и НАТО возможно. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка.

«Война между Россией и НАТО возможна. Россия находится на траектории конфликта с альянсом. Если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником», — заявил Карел Ржегка. Его слова приводит издание iDNES.

Ржегка уверен, что боевые действия будут проходить не на территории Чехии. Однако чешская армия будет готова для отражения атаки с воздуха.

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Военное противостояние между Россией и НАТО возможно. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка. «Война между Россией и НАТО возможна. Россия находится на траектории конфликта с альянсом. Если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником», — заявил Карел Ржегка. Его слова приводит издание iDNES. Ржегка уверен, что боевые действия будут проходить не на территории Чехии. Однако чешская армия будет готова для отражения атаки с воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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