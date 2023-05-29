В минобороны Чехии допустили войну между НАТО и Россией

Начальник чешского генштаба Ржегка: между Россией и НАТО возможна война

29 мая 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Между Россией и НАТО может начаться война, заявил Карел Ржегка Фото: Министерство обороны Великобритании Военное противостояние между Россией и НАТО возможно. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка. «Война между Россией и НАТО возможна. Россия находится на траектории конфликта с альянсом. Если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником», — заявил Карел Ржегка. Его слова приводит издание iDNES . Ржегка уверен, что боевые действия будут проходить не на территории Чехии. Однако чешская армия будет готова для отражения атаки с воздуха.

Военное противостояние между Россией и НАТО возможно. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржегка. «Война между Россией и НАТО возможна. Россия находится на траектории конфликта с альянсом. Если война начнется, Чехия с первого момента станет ее активным участником», — заявил Карел Ржегка. Его слова приводит издание iDNES. Ржегка уверен, что боевые действия будут проходить не на территории Чехии. Однако чешская армия будет готова для отражения атаки с воздуха.