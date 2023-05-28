Уезжающих из Курганской области стало почти в два раза меньше

В Курганской области снижается миграция населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области число желающих уехать из региона стало почти в два раза меньше. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В январе—марте 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на территории Курганской области уменьшилось число прибывших на 10,7%. Число выбывших сократилось на 21,6%», — указано на сайте Свердловскстата.

Общее число выбывших из Курганской области составило 5 008 человек, в то время как в регион приехало 4 548. В области эксперты Свердловскстата зафиксировали миграционную убыль в 460 человек. За январь—март 2022 года это число составляло 1 294.

При этом в категории международной миграции число приехавших в Курганскую область почти на сотню больше, чем выбывших (312 и 264 человека соответственно). Миграционный прирост наблюдается среди выходцев из стран СНГ. В регион из этой категории приехало 308 человек, а уехало 256. За предыдущий период по международной миграции со странами СНГ наблюдалась убыль.

Ранее URA.RU писало, что большинство людей, покинувших Курганскую область, остаются жить в России. Международная миграция в регионе составила больше десятка тысяч человек.