Большинство людей, покинувших Курганскую область, остаются жить в России

Свердловскстат опубликовал статистику об итогах миграции по Курганской области в 2022 году

04 марта 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Уезжающие из Зауралья ассимилируются, в основном, в других регионах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Абсолютное большинство людей при переезде из Курганской области остаются жить в других субъектах Российской Федерации. Эти данные содержатся в исследовании Свердловскстата об итогах миграции населения в регионе в 2022 году. «Межрегиональная миграция по Зауралью в 2022 году: 12791 человек. В страны СНГ за отчетный период переехали 2922 человека. В другие зарубежные страны — 193 человека», — указано в документе на сайте ведомства. При этом территориальное место жительства в границах Курганской области сменили 13622 гражданина. О том, что в конце прошлого года в Зауралье зафиксировали рост показателей смертности и миграции, URA.RU писало ранее. За январь—ноябрь 2022 года численность населения сократилась на 8761 человека. При этом в курганских селах стали умирать чаще, чем в городах. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Курганскую область в прошлом году переехали работать несколько десятков врачей и учителей из-за границы. Об этом URA.RU рассказали зауральские полицейские.

Абсолютное большинство людей при переезде из Курганской области остаются жить в других субъектах Российской Федерации. Эти данные содержатся в исследовании Свердловскстата об итогах миграции населения в регионе в 2022 году. «Межрегиональная миграция по Зауралью в 2022 году: 12791 человек. В страны СНГ за отчетный период переехали 2922 человека. В другие зарубежные страны — 193 человека», — указано в документе на сайте ведомства. При этом территориальное место жительства в границах Курганской области сменили 13622 гражданина. О том, что в конце прошлого года в Зауралье зафиксировали рост показателей смертности и миграции, URA.RU писало ранее. За январь—ноябрь 2022 года численность населения сократилась на 8761 человека. При этом в курганских селах стали умирать чаще, чем в городах. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Курганскую область в прошлом году переехали работать несколько десятков врачей и учителей из-за границы. Об этом URA.RU рассказали зауральские полицейские.