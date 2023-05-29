В центре Екатеринбурга закрывается гастроном «Елисейский»

29 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В «Елисейский» стали ходить меньше покупателей из-за того, что к магазину перекрыли проход Фото: Размик Закарян © URA.RU Гастроном «Елисейский» в ТЦ «Европа» на улице Вайнера закроется с 18 июня. Причина закрытия — падение трафика, рассказал владелец сети Александр Оглоблин. «Закрываемся в связи с низким товарооборотом, который возник после закрытия дороги на улице Вайнера. Он упал серьезно, а раз дорогу будут открывать только в 2024 году — мы не готовы терпеть убытки», — цитирует Оглоблина «Коммерсант — Урал». После закрытия гастронома в «Европе» новую точку открывать не будут. Таким образом, у сети «Елисейский» останется три гастронома в городе. Ранее сеть также закрыла практически все супермаркеты «Елисей» — за четыре года от 22 магазинов остался только один.

Гастроном «Елисейский» в ТЦ «Европа» на улице Вайнера закроется с 18 июня. Причина закрытия — падение трафика, рассказал владелец сети Александр Оглоблин. «Закрываемся в связи с низким товарооборотом, который возник после закрытия дороги на улице Вайнера. Он упал серьезно, а раз дорогу будут открывать только в 2024 году — мы не готовы терпеть убытки», — цитирует Оглоблина «Коммерсант — Урал». После закрытия гастронома в «Европе» новую точку открывать не будут. Таким образом, у сети «Елисейский» останется три гастронома в городе. Ранее сеть также закрыла практически все супермаркеты «Елисей» — за четыре года от 22 магазинов остался только один.