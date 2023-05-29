В центре Екатеринбурга закрывается гастроном «Елисейский»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подборка заведений с летними верандами. Екатеринбург, тц европа
В «Елисейский» стали ходить меньше покупателей из-за того, что к магазину перекрыли проход Фото:

Гастроном «Елисейский» в ТЦ «Европа» на улице Вайнера закроется с 18 июня. Причина закрытия — падение трафика, рассказал владелец сети Александр Оглоблин.

«Закрываемся в связи с низким товарооборотом, который возник после закрытия дороги на улице Вайнера. Он упал серьезно, а раз дорогу будут открывать только в 2024 году — мы не готовы терпеть убытки», — цитирует Оглоблина «Коммерсант — Урал».

После закрытия гастронома в «Европе» новую точку открывать не будут. Таким образом, у сети «Елисейский» останется три гастронома в городе. Ранее сеть также закрыла практически все супермаркеты «Елисей» — за четыре года от 22 магазинов остался только один.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гастроном «Елисейский» в ТЦ «Европа» на улице Вайнера закроется с 18 июня. Причина закрытия — падение трафика, рассказал владелец сети Александр Оглоблин. «Закрываемся в связи с низким товарооборотом, который возник после закрытия дороги на улице Вайнера. Он упал серьезно, а раз дорогу будут открывать только в 2024 году — мы не готовы терпеть убытки», — цитирует Оглоблина «Коммерсант — Урал». После закрытия гастронома в «Европе» новую точку открывать не будут. Таким образом, у сети «Елисейский» останется три гастронома в городе. Ранее сеть также закрыла практически все супермаркеты «Елисей» — за четыре года от 22 магазинов остался только один.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...