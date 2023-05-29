Сборная России вступилась за Аршавина после устроенного украинцами скандала

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление поста лондонского футбольного клуба «Арсенал». В удаленной публикации команда поздравляла с днем рождения экс-игрока клуба и сборной России Андрея Аршавина.
«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении пресс-служба сборной России по футболу. Оно было размещено в Twitter под удаленным постом.
Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за клуб около 144 матча и забил 31 мяч. В аккаунте команды «Арсенал» был выставлен пост с видео, где футболист забивает голы в ворота английской футбольного клуба «Ливерпуль». «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — подписали авторы публикацию, которую вскоре удалили, передает агентство
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