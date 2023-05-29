Сборная России вступилась за Аршавина после устроенного украинцами скандала

29 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Сборная России ответила на удаленный пост футбольного клуба «Арсенал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление поста лондонского футбольного клуба «Арсенал». В удаленной публикации команда поздравляла с днем рождения экс-игрока клуба и сборной России Андрея Аршавина. «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении пресс-служба сборной России по футболу. Оно было размещено в Twitter под удаленным постом. Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за клуб около 144 матча и забил 31 мяч. В аккаунте команды «Арсенал» был выставлен пост с видео, где футболист забивает голы в ворота английской футбольного клуба «Ливерпуль». «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — подписали авторы публикацию, которую вскоре удалили, передает агентство Sport.24 . 29 мая футболисту исполнилось 42 года.

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление поста лондонского футбольного клуба «Арсенал». В удаленной публикации команда поздравляла с днем рождения экс-игрока клуба и сборной России Андрея Аршавина. «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении пресс-служба сборной России по футболу. Оно было размещено в Twitter под удаленным постом. Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за клуб около 144 матча и забил 31 мяч. В аккаунте команды «Арсенал» был выставлен пост с видео, где футболист забивает голы в ворота английской футбольного клуба «Ливерпуль». «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — подписали авторы публикацию, которую вскоре удалили, передает агентство Sport.24. 29 мая футболисту исполнилось 42 года.