Сборная России вступилась за Аршавина после устроенного украинцами скандала

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Мастер-класс по футболу в манеже Урал. Екатеринбург, аршавин андрей
Сборная России ответила на удаленный пост футбольного клуба «Арсенал» Фото:

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление поста лондонского футбольного клуба «Арсенал». В удаленной публикации команда поздравляла с днем рождения экс-игрока клуба и сборной России Андрея Аршавина.

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении пресс-служба сборной России по футболу. Оно было размещено в Twitter под удаленным постом.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за клуб около 144 матча и забил 31 мяч. В аккаунте команды «Арсенал» был выставлен пост с видео, где футболист забивает голы в ворота английской футбольного клуба «Ливерпуль». «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — подписали авторы публикацию, которую вскоре удалили, передает агентство Sport.24. 29 мая футболисту исполнилось 42 года.

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Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление поста лондонского футбольного клуба «Арсенал». В удаленной публикации команда поздравляла с днем рождения экс-игрока клуба и сборной России Андрея Аршавина. «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении пресс-служба сборной России по футболу. Оно было размещено в Twitter под удаленным постом. Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за клуб около 144 матча и забил 31 мяч. В аккаунте команды «Арсенал» был выставлен пост с видео, где футболист забивает голы в ворота английской футбольного клуба «Ливерпуль». «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — подписали авторы публикацию, которую вскоре удалили, передает агентство Sport.24. 29 мая футболисту исполнилось 42 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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