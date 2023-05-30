Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил о незначительных повреждениях жилых домов.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил о незначительных повреждениях жилых домов. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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