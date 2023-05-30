Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил о незначительных повреждениях жилых домов.
«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!