Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву

30 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил о незначительных повреждениях жилых домов. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил о незначительных повреждениях жилых домов. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстоятельства случившегося уточняются.