Жительница ЯНАО, защищаясь от побоев, ранила отца ножом в живот

30 мая 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Между отцом и дочерью во время пьянки произошел конфликт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тазовского района ЯНАО получила условный срок за то, что нанесла отцу ножевое ранение, пытаясь защититься от его побоев. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время пьянки, сообщили в окружном управлении СКР. «По данным следствия и суда, 6 декабря 2022 года в селе Гыда Тазовского района между приехавшей в гости 40-летней дочерью и ее отцом, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Мужчина нанес гостье несколько ударов кулаками в область лица, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища», — сказано в сообщении. Раненого мужчину госпитализировали в больницу. Там ему поставили диагноз «проникающее ножевое ранение в брюшную полость». За это его дочери назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Жительница Тазовского района ЯНАО получила условный срок за то, что нанесла отцу ножевое ранение, пытаясь защититься от его побоев. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время пьянки, сообщили в окружном управлении СКР. «По данным следствия и суда, 6 декабря 2022 года в селе Гыда Тазовского района между приехавшей в гости 40-летней дочерью и ее отцом, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Мужчина нанес гостье несколько ударов кулаками в область лица, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища», — сказано в сообщении. Раненого мужчину госпитализировали в больницу. Там ему поставили диагноз «проникающее ножевое ранение в брюшную полость». За это его дочери назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.