29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Жительница ЯНАО, защищаясь от побоев, ранила отца ножом в живот

© Служба новостей «URA.RU»
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Между отцом и дочерью во время пьянки произошел конфликт Фото:

Жительница Тазовского района ЯНАО получила условный срок за то, что нанесла отцу ножевое ранение, пытаясь защититься от его побоев. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время пьянки, сообщили в окружном управлении СКР.

«По данным следствия и суда, 6 декабря 2022 года в селе Гыда Тазовского района между приехавшей в гости 40-летней дочерью и ее отцом, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Мужчина нанес гостье несколько ударов кулаками в область лица, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища», — сказано в сообщении.

Раненого мужчину госпитализировали в больницу. Там ему поставили диагноз «проникающее ножевое ранение в брюшную полость». За это его дочери назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Жительница Тазовского района ЯНАО получила условный срок за то, что нанесла отцу ножевое ранение, пытаясь защититься от его побоев. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время пьянки, сообщили в окружном управлении СКР. «По данным следствия и суда, 6 декабря 2022 года в селе Гыда Тазовского района между приехавшей в гости 40-летней дочерью и ее отцом, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Мужчина нанес гостье несколько ударов кулаками в область лица, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища», — сказано в сообщении. Раненого мужчину госпитализировали в больницу. Там ему поставили диагноз «проникающее ножевое ранение в брюшную полость». За это его дочери назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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