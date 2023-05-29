29 мая 2023

Уголовное дело экс-директора СМЗ передано в суд

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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Деньги со счетов завода были перечислены за неоказанные услуги Фото:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского и жителя Подмосковья, который обвиняется в многомиллионной растрате рассмотрит Соликамский городской суд.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Артура Уртаева. Уголовное дело поступило в Соликамский городской суд 25 мая, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «РБК-Пермь».

Уртаев обвиняется сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн и 250 млн рублей, также ему вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Сам подсудимый вину не признает, по мнению Уртаева денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского и жителя Подмосковья, который обвиняется в многомиллионной растрате рассмотрит Соликамский городской суд. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Артура Уртаева. Уголовное дело поступило в Соликамский городской суд 25 мая, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «РБК-Пермь». Уртаев обвиняется сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн и 250 млн рублей, также ему вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Сам подсудимый вину не признает, по мнению Уртаева денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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