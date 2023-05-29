Уголовное дело экс-директора СМЗ передано в суд

30 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Деньги со счетов завода были перечислены за неоказанные услуги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского и жителя Подмосковья, который обвиняется в многомиллионной растрате рассмотрит Соликамский городской суд. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Артура Уртаева. Уголовное дело поступило в Соликамский городской суд 25 мая, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «РБК-Пермь». Уртаев обвиняется сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн и 250 млн рублей, также ему вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Сам подсудимый вину не признает, по мнению Уртаева денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского и жителя Подмосковья, который обвиняется в многомиллионной растрате рассмотрит Соликамский городской суд. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Артура Уртаева. Уголовное дело поступило в Соликамский городской суд 25 мая, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «РБК-Пермь». Уртаев обвиняется сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, он растратил 1,5 млн и 250 млн рублей, также ему вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Сам подсудимый вину не признает, по мнению Уртаева денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу.