Минобороны раскрыло количество беспилотников, ударивших по Москве

Минобороны РФ: в атаке по Москве участвовали восемь беспилотников
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Все беспилотники, атаковавшие Москву, были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В Москве сбили восемь беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В атаке беспилотников по Москве было задействовано 8 беспилотников самолетного типа. Все <…> поражены», — подчеркнули в военном ведомстве. Также в министерстве уточнили, что еще пять БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье.

Вражеские беспилотники атаковали Москву 30 мая. Отмечается, что одним из них оказался дрон украинского производства UJ-22 Airborne.

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В Москве сбили восемь беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В атаке беспилотников по Москве было задействовано 8 беспилотников самолетного типа. Все <…> поражены», — подчеркнули в военном ведомстве. Также в министерстве уточнили, что еще пять БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье. Вражеские беспилотники атаковали Москву 30 мая. Отмечается, что одним из них оказался дрон украинского производства UJ-22 Airborne.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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