Минобороны раскрыло количество беспилотников, ударивших по Москве

Все беспилотники, атаковавшие Москву, были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В Москве сбили восемь беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В атаке беспилотников по Москве было задействовано 8 беспилотников самолетного типа. Все <…> поражены», — подчеркнули в военном ведомстве. Также в министерстве уточнили, что еще пять БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье.
Вражеские беспилотники атаковали Москву 30 мая. Отмечается, что одним из них оказался дрон украинского производства UJ-22 Airborne.
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