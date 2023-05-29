В Перми ликвидирована одна из старейших компаний-застройщиков

В Перми ликвидирована головная компания бывшего застройщика АО «Камская долина». Предприятие находилось в процедуре банкротства с 2018 года.
«По данным сервиса „СПАРК-Интерфакс“ головная компания бывшего застройщика АО „Камская долина“ ликвидирована. Предприятие признано банкротом в 2018 году, в марте текущего года конкурсные процедуры были завершены», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
АО «Камская долина» было образовано в 1992 году и было головным предприятием строительного холдинга. Работой холдинга руководили Андрей Гладиков и Алевтина Романова. В 2017 году у компании начались финансовые сложности, по результатам которых юридические лица и топ-менеджмент компании были признаны банкротами.
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