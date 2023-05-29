29 мая 2023

В Перми ликвидирована одна из старейших компаний-застройщиков

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дом, строительство, стройка, строительная площадка, атлант
Застройщик АО «Камская долина» признан банкротом Фото:

В Перми ликвидирована головная компания бывшего застройщика АО «Камская долина». Предприятие находилось в процедуре банкротства с 2018 года.

«По данным сервиса „СПАРК-Интерфакс“ головная компания бывшего застройщика АО „Камская долина“ ликвидирована. Предприятие признано банкротом в 2018 году, в марте текущего года конкурсные процедуры были завершены», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

АО «Камская долина» было образовано в 1992 году и было головным предприятием строительного холдинга. Работой холдинга руководили Андрей Гладиков и Алевтина Романова. В 2017 году у компании начались финансовые сложности, по результатам которых юридические лица и топ-менеджмент компании были признаны банкротами.

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В Перми ликвидирована головная компания бывшего застройщика АО «Камская долина». Предприятие находилось в процедуре банкротства с 2018 года. «По данным сервиса „СПАРК-Интерфакс“ головная компания бывшего застройщика АО „Камская долина“ ликвидирована. Предприятие признано банкротом в 2018 году, в марте текущего года конкурсные процедуры были завершены», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». АО «Камская долина» было образовано в 1992 году и было головным предприятием строительного холдинга. Работой холдинга руководили Андрей Гладиков и Алевтина Романова. В 2017 году у компании начались финансовые сложности, по результатам которых юридические лица и топ-менеджмент компании были признаны банкротами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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