29 мая 2023

Курганским погорельцам пришлось заново делить участки с соседями, чтобы начать строить дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, логоушка, последствия пожара
Погорельцы из Логоушки заново делают межевание на сгоревших участках домов Фото:

Погорельцам из деревни Логоушка (Курганская область), чьи дома сгорели в пожаре, приходится заново делать межевание участков, чтобы получить разрешение на строительство домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«Межевание, которое у нас было раньше сделано, сейчас не считается. Нужно все делать заново, вызывать специалистов, измерять. Ждать несколько недель, чтобы можно было получить бумажки, что это моя земля и можно строиться. За все это приходится платить нам самим», — рассказал один из жителей деревни. Еще один мужчина добавил, что также нужно проводить исследования фундамента, проверять выдержит он или нет.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Логоушка Кетовского округа начали отстраивать дома. По словам местных жителей, рабочие готовят фундаменты на пяти участках. Также делают скважины для воды. Масштабный пожар в деревне Логоушка произошел 27 апреля. В огне сгорело более 70 жилых домов, один человек погиб.

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Погорельцам из деревни Логоушка (Курганская область), чьи дома сгорели в пожаре, приходится заново делать межевание участков, чтобы получить разрешение на строительство домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «Межевание, которое у нас было раньше сделано, сейчас не считается. Нужно все делать заново, вызывать специалистов, измерять. Ждать несколько недель, чтобы можно было получить бумажки, что это моя земля и можно строиться. За все это приходится платить нам самим», — рассказал один из жителей деревни. Еще один мужчина добавил, что также нужно проводить исследования фундамента, проверять выдержит он или нет. Ранее URA.RU писало, что в деревне Логоушка Кетовского округа начали отстраивать дома. По словам местных жителей, рабочие готовят фундаменты на пяти участках. Также делают скважины для воды. Масштабный пожар в деревне Логоушка произошел 27 апреля. В огне сгорело более 70 жилых домов, один человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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