В сгоревшей деревне Логоушка готовят фундаменты для будующих домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В деревне Логоушка в Кетовском округе (Курганская область), пострадавшей в масштабном пожаре, приступили к строительству домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Пожар в Логоушке произошел 27 апреля, в огне пострадали 76 домов.

«В Логоушке нарыли ямы под фундамент. Уже где-то на пяти участках. Также параллельно на делают скважины. Пока слишком низкие темпы строительства, у многих затягивается процесс получения сертификатов. Сомневаемся, что застройщики успеют все сделать до конца лета», — рассказала одна из жительниц деревни. Еще один местный житель отметил, что первыми начали строиться те, кто получил сертификаты на 500 тысяч рублей.

Гендиректор АО «КИЖК» Сергей Ботов сообщил корреспонденту URA.RU, что в деревню Логоушка на данный момент зашел местный застройщик «Аспект45». Компанией готовятся порядка шести участков к строительству домов. «Всего пока более 10 заявителей, желающих начать стройку. У четырех из них процесс находится в финальной стадии. Погорельцы обращаются за субсидиями», — сказал Ботов.

Ранее URA.RU писало, что застройщик показал проекты домов для курганских погорельцев. Пострадавшим в пожарах жителям деревни Логоушка предлагают строить жилье за 1,8 млн рублей. По проекту, стенты дома будут выполнены из газобетона, крыша из металлочерепицы. Также в домах планируется строительство мансард.

В сгоревшей деревне Логоушка в Кетовском округе начали строить дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие копают ямы под фундамент для будущих домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На данный момент фундамент готовят на пяти участках, также делают скважины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители начали строить жилье не дожидаясь получения сертификатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погорельцы делают из стройматериалов временное жилье на период строительства домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU