В Офисе Зеленского начали злорадствовать после ударов беспилотников по Москве

На Украине с удовольствием смотрят на атаки беспилотников по Москве. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«С удовольствием смотрим на происходящее в Москве», — подчеркнул Михаил Подоляк в беседе с журналистом Александром Плющевым (признан в РФ иностранным агентом). Трансляция проводилась на youtube-канале журналиста. Подоляк иронично отметил, что «не все дроны хотят атаковать Украину».
30 мая Москву атаковали беспилотники. По официальной версии от Минобороны РФ, столицу атаковали восемь беспилотников. Все они были уничтожены. В ходе атаки летательных аппаратов никто серьезно не пострадал, но два человека обратились к медикам за помощью. Минобороны РФ обвинило Украину в теракте.
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