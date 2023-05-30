Минобороны РФ обвинило Украину в теракте из-за удара беспилотниками по Москве

За атакой на Москву стоят украинские власти, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Над Москвой было поражено восемь вражеских БПЛА. Атаку беспилотниками на Москву утром 30 мая совершила Украина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в общей сложности над Москвой и было сбито восемь беспилотников.
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