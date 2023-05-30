Минобороны РФ обвинило Украину в теракте из-за удара беспилотниками по Москве

Минобороны РФ: в Москве была предотвращена атака восьми украинских БПЛА
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НАТО. Москва. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
За атакой на Москву стоят украинские власти, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Над Москвой было поражено восемь вражеских БПЛА. Атаку беспилотниками на Москву утром 30 мая совершила Украина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в общей сложности над Москвой и было сбито восемь беспилотников.

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Над Москвой было поражено восемь вражеских БПЛА. Атаку беспилотниками на Москву утром 30 мая совершила Украина. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в общей сложности над Москвой и было сбито восемь беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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