Песков раскрыл, как Россия примет участие в саммите БРИКС, на котором Путину грозит арест

Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне вне зависимости от того, что президенту РФ Владимиру Путину грозит арест при личном посещении. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. <…> Россия рассчитывает, что страны-партнеры не будут ориентироваться на решение Международного уголовного суда (МУС) по аресту российского президента», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина. ЮАР, которая также состоит в этом органе, пообещала, что у президента РФ будет дипломатический иммунитет на момент саммита БРИКС. Затем выяснилось, что иммунитет не распространяется на ордеры от МУС.
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