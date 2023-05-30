Песков раскрыл, как Россия примет участие в саммите БРИКС, на котором Путину грозит арест

Песков: Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия примет участие в БРИКС на должном уровне, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне вне зависимости от того, что президенту РФ Владимиру Путину грозит арест при личном посещении. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. <…> Россия рассчитывает, что страны-партнеры не будут ориентироваться на решение Международного уголовного суда (МУС) по аресту российского президента», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина. ЮАР, которая также состоит в этом органе, пообещала, что у президента РФ будет дипломатический иммунитет на момент саммита БРИКС. Затем выяснилось, что иммунитет не распространяется на ордеры от МУС.

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Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне вне зависимости от того, что президенту РФ Владимиру Путину грозит арест при личном посещении. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. <…> Россия рассчитывает, что страны-партнеры не будут ориентироваться на решение Международного уголовного суда (МУС) по аресту российского президента», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина. ЮАР, которая также состоит в этом органе, пообещала, что у президента РФ будет дипломатический иммунитет на момент саммита БРИКС. Затем выяснилось, что иммунитет не распространяется на ордеры от МУС.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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