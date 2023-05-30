Школьников будут допускать к урокам физкультуры по состоянию здоровья

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Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, турник, подтягивание, физкультура, воркаут
Заключение будет выдаваться после результатов медицинского осмотра Фото:

Школьники будут посещать урок физкультуры по состоянию здоровья. На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании» во втором и третьем чтениях.

«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации», — сообщается в поправках закона. Отмечается, что заключение будет выдаваться после результатов медицинского осмотра.

Ранее в Госдуме предложили платить школьникам за пятерки. Деньги планировалось перечислять на «Пушкинскую карту».

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Школьники будут посещать урок физкультуры по состоянию здоровья. На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании» во втором и третьем чтениях. «До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации», — сообщается в поправках закона. Отмечается, что заключение будет выдаваться после результатов медицинского осмотра. Ранее в Госдуме предложили платить школьникам за пятерки. Деньги планировалось перечислять на «Пушкинскую карту».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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