Школьников будут допускать к урокам физкультуры по состоянию здоровья

Школьники будут посещать урок физкультуры по состоянию здоровья. На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании» во втором и третьем чтениях.
«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации», — сообщается в поправках
Ранее в Госдуме предложили платить школьникам за пятерки. Деньги планировалось перечислять на «Пушкинскую карту».
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