В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

10 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Деньги, полученные за пятерки в школе, будут поступать на «Пушкинскую карту», заявила Анна Скрозникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуму внесли предложение о перечислении денег российским школьникам на «Пушкинскую карту» за пятерки в школе. Автором инициативы является депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. «Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок „пять“ за каждый школьный предмет из системы „Электронного журнала“ по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на „Пушкинскую карту“», — пояснила Скрозникова в своем обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что «Пушкинская карта» имеет положительное влияние на культурное развитие молодых людей, а потому эксперимент с пятерками является целесообразным для учеников старших классов, уже получивших карту. «Пушкинская карта» была выпущена в сентябре 2021 года. По ней молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут расплатиться в различных культурных заведениях. В Госдуме далеко не впервые выступают с инициативами по льготам для школьников. Так, депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предлагал предоставить бесплатный проезд для школьников зимой, передает RT. Он объяснил необходимость закона злоупотреблением со стороны сотрудников общественного транспорта, которые могут высадить несовершеннолетних с автобуса на улицу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесли предложение о перечислении денег российским школьникам на «Пушкинскую карту» за пятерки в школе. Автором инициативы является депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. «Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок „пять“ за каждый школьный предмет из системы „Электронного журнала“ по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на „Пушкинскую карту“», — пояснила Скрозникова в своем обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что «Пушкинская карта» имеет положительное влияние на культурное развитие молодых людей, а потому эксперимент с пятерками является целесообразным для учеников старших классов, уже получивших карту. «Пушкинская карта» была выпущена в сентябре 2021 года. По ней молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут расплатиться в различных культурных заведениях. В Госдуме далеко не впервые выступают с инициативами по льготам для школьников. Так, депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предлагал предоставить бесплатный проезд для школьников зимой, передает RT. Он объяснил необходимость закона злоупотреблением со стороны сотрудников общественного транспорта, которые могут высадить несовершеннолетних с автобуса на улицу.