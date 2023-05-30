Полковник Матвийчук допустил, что ВСУ отказались от контрнаступления

Полковник Матвийчук: ВСУ не уверены в успехе контрнаступления из-за недостатка техники

31 мая 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут пойти в наступление без огневого превосходства, заявил Анатолий Матвийчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пойдут в контрнаступление по причине недостатка вооружений от Запада. Таким мнением поделился полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что Украине даже не поставили должное количество авиации. «Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет», — сказал Матвийчук. Его слова приводят «Известия». Он уточнил, что Запад поставил лишь 60 танков без авиации. По словам Матвийчука, это не силы, которые гарантируют успех подобной операции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления на армию России, передает телеканал 360. По данным Asia Times, украинский лидер боится озвучивать сроки наступления, потому что сомневается в победе своих войск, пишет «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пойдут в контрнаступление по причине недостатка вооружений от Запада. Таким мнением поделился полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что Украине даже не поставили должное количество авиации. «Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет», — сказал Матвийчук. Его слова приводят «Известия». Он уточнил, что Запад поставил лишь 60 танков без авиации. По словам Матвийчука, это не силы, которые гарантируют успех подобной операции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления на армию России, передает телеканал 360. По данным Asia Times, украинский лидер боится озвучивать сроки наступления, потому что сомневается в победе своих войск, пишет «Национальная служба новостей».