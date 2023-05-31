Hurriyet: Путин и Зеленский собираются в Турцию на переговоры

Hürriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану после его инаугурации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, флаг рф, флаг турции, триколор, флаг россии, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган примет Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Hürriyet Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине.

«Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU. Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине. «Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор. Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU. Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...