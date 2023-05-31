Hurriyet: Путин и Зеленский собираются в Турцию на переговоры

После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине.
«Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор.
Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU. Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.
После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине. «Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор. Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU. Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.