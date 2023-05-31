Hurriyet: Путин и Зеленский собираются в Турцию на переговоры

Hürriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану после его инаугурации

31 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган примет Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Hürriyet Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине. «Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор. Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU . Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.

После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страну планируют приехать российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират. Она уточнила, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине. «Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. Президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — написали в материале газеты. Там уточнили, что президенты двух стран будут обсуждать с Эрдоганом ход конфликта на Украине и зерновой коридор. Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, пишет MK.RU. Позже стало известно, что лидер Турции по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине, передает телеканал 360.