30 мая 2023

В челябинском городе прокуратура лишает мандатов пятерых депутатов-коммунальщиков

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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Иск последовал после того, как собрание проигнорировало поставление прокурора Фото:

В Копейске (Челябинская область) суд рассмотрит иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда.

«Прокурор Копейска обратился с административным исковым заявлением о признании бездействия собрания депутатов Копейского городского округа незаконным, прекращении досрочно полномочий депутатов. Иск подан к горсобранию, а также депутатам Дмитрию Фещаку, Николаю Сединкину, Елене Завражной, Ивану Самохвалову и Ларисе Белозерцевой», — пояснили URA.RU в суде.

В связи с истребованием доказательств и привлечением к участию заинтересованных лиц, слушание дела назначено на 21 июня. Поводом для представления, ранее внесенному надзорным органом, стало то, что народные избранники заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Собрание депутатов отказалось выполнять требование прокуратуры.

Это решение поддержал лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». Большинство депутатов, к кому возникли претензии, входят во фракцию «Справедливой России».

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В Копейске (Челябинская область) суд рассмотрит иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда. «Прокурор Копейска обратился с административным исковым заявлением о признании бездействия собрания депутатов Копейского городского округа незаконным, прекращении досрочно полномочий депутатов. Иск подан к горсобранию, а также депутатам Дмитрию Фещаку, Николаю Сединкину, Елене Завражной, Ивану Самохвалову и Ларисе Белозерцевой», — пояснили URA.RU в суде. В связи с истребованием доказательств и привлечением к участию заинтересованных лиц, слушание дела назначено на 21 июня. Поводом для представления, ранее внесенному надзорным органом, стало то, что народные избранники заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Собрание депутатов отказалось выполнять требование прокуратуры. Это решение поддержал лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». Большинство депутатов, к кому возникли претензии, входят во фракцию «Справедливой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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