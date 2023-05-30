В челябинском городе прокуратура лишает мандатов пятерых депутатов-коммунальщиков

31 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Иск последовал после того, как собрание проигнорировало поставление прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) суд рассмотрит иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда. «Прокурор Копейска обратился с административным исковым заявлением о признании бездействия собрания депутатов Копейского городского округа незаконным, прекращении досрочно полномочий депутатов. Иск подан к горсобранию, а также депутатам Дмитрию Фещаку, Николаю Сединкину, Елене Завражной, Ивану Самохвалову и Ларисе Белозерцевой», — пояснили URA.RU в суде. В связи с истребованием доказательств и привлечением к участию заинтересованных лиц, слушание дела назначено на 21 июня. Поводом для представления, ранее внесенному надзорным органом, стало то, что народные избранники заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Собрание депутатов отказалось выполнять требование прокуратуры. Это решение поддержал лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». Большинство депутатов, к кому возникли претензии, входят во фракцию «Справедливой России».

В Копейске (Челябинская область) суд рассмотрит иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда. «Прокурор Копейска обратился с административным исковым заявлением о признании бездействия собрания депутатов Копейского городского округа незаконным, прекращении досрочно полномочий депутатов. Иск подан к горсобранию, а также депутатам Дмитрию Фещаку, Николаю Сединкину, Елене Завражной, Ивану Самохвалову и Ларисе Белозерцевой», — пояснили URA.RU в суде. В связи с истребованием доказательств и привлечением к участию заинтересованных лиц, слушание дела назначено на 21 июня. Поводом для представления, ранее внесенному надзорным органом, стало то, что народные избранники заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Собрание депутатов отказалось выполнять требование прокуратуры. Это решение поддержал лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». Большинство депутатов, к кому возникли претензии, входят во фракцию «Справедливой России».