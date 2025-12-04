Система наставничества от ЧЭМК представлена на федеральном уровне

ЧЭМК поделился опытом наставничества с коллегами Фото: Пресс-служба ЧЭМК

ЧЭМК поделился опытом работы наставников на федеральном уровне





В Екатеринбурге в конце ноября представители Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) приняли участие в IX Конгрессе наставников России. В ходе форума они презентовали действующую на предприятии систему наставничества, сообщили в пресс-службе комбината. Опыт работы челябинского комбината вызвал большой интерес у коллег из разных регионов.

«Для нас наставничество — это способ поддержать новых сотрудников в самый важный период, когда закладывается основа их профессионального роста. Мы рады, что наша система получила высокую оценку на Конгрессе — это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — отметила начальник управления по труду и кадрам ЧЭМК Наталья Астахова.

Астахова подчеркнула, что благодаря наставничеству каждый новый сотрудник предприятия чувствует поддержку более опытного человека и понимает, что ему готовы оказать помощь. Для самих наставников это возможность передать свои накопленные знания и внести свой вклад в дальнейшее развитие предприятия.

Сотрудники Учебного центра ЧЭМК Алла Грошева и Юлия Шилина представили на конгрессе действующую на предприятии систему сопровождения новых работников — от первых дней на рабочем месте до полного освоения должностных обязанностей. Участники мероприятия высоко оценили продуманность модели, ее комплексный характер, а также широкий спектр инструментов, позволяющих молодым специалистам быстрее и увереннее проходить адаптацию на производстве.

Как отмечают в компании, элементы наставничества на ЧЭМК существовали и ранее, однако в последние годы этому направлению придана современная, четко структурированная форма. В текущей версии наставничество предполагает не только передачу профессиональных компетенций, но и всестороннюю поддержку нового сотрудника на протяжении всего адаптационного периода. Наставник помогает разобраться в особенностях корпоративной культуры, системе социальных гарантий, требованиях по охране труда и промышленной безопасности, а также содействует выстраиванию рабочих коммуникаций — знакомит новичка с коллегами и подразделениями, с которыми предстоит взаимодействовать.

С 2025 года на предприятии введено в действие Положение о наставничестве, которое определило критерии отбора наставников и закрепило основные регламенты работы. Продолжительность адаптационного периода установлена в три месяца, при этом за одним наставником закрепляется не более трех подопечных. Выполнять функции наставника могут только лучшие сотрудники со стажем работы на ЧЭМК не менее двух лет; подготовка таких специалистов организована на базе Учебного центра предприятия.

Программа обучения наставников включает основы педагогики, методики работы с обратной связью, принципы обучения взрослых, а также практические инструменты, в числе которых метод «Fish Bowl», техника «Квадрат Декарта» и формат кейс-стади. Применение этих подходов позволяет наставникам формировать у новых работников самостоятельность, уверенность в собственных силах и глубокое понимание производственных процессов.