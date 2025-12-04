Экс-замглавы челябинской полиции Федерягина госпитализировали из СИЗО

Сергей Федерягин находится в СИЗО с декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток, госпитализировали из СИЗО в ГКБ №3. По словам адвоката Сергея Колосовского, этому предшествовала медицинская проверка.

«Федерягина вывезли из СИЗО на медицинскую комиссию, поскольку все наконец поняли, что содержание под стражей может угрожать его жизни. Комиссия срочно направила его на операцию на сердце в ГКБ №3. Похоже, успели в последний момент», — сообщил URA.RU Колосовский.

По словам юриста, операция прошла успешно. Федерягин пока находится в реанимации. Так что вероятнее всего, рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока в изоляторе будет отложено.

Федерягин находится в СИЗО с декабря 2024 года. Адвокаты не раз указывали на состояние его здоровья. По слухам, экс-силовик из-за недомогания даже не мог приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток от представителя одного из аптечных пунктов Коркино. По версии следствия, за деньги офицер закрывал глаза на незаконную продажу рецептурных препаратов. Клиентами филиала были страдающие зависимостью от наркотиков.