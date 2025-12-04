Логотип РИА URA.RU
Синоптики ухудшили прогноз по заморозкам в Челябинской области

В Челябинской области похолодает до -22 градусов
04 декабря 2025 в 16:20
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в начале следующей неделе похолодает до -22 градусов. Об этом сообщили синоптики Гисметео. Ранее сообщалось о похолодании до -15, -20 градусов. 

«В Челябинске в ночь на 8 декабря похолодает до -21 градуса. В ночь на 9 декабря температура и вовсе опустится до -22 градусов», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Днем в понедельник воздух прогреется до -10 градусов, во вторник — до -19 градусов. 

Синоптики регионального Гидрометеоцентра ранее сообщили о похолодании до -20 градусов. Заморозки принесет холодный антициклон. 

