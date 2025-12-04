Синоптики ухудшили прогноз по заморозкам в Челябинской области
В регионе похолодает до -22 градусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинской области в начале следующей неделе похолодает до -22 градусов. Об этом сообщили синоптики Гисметео. Ранее сообщалось о похолодании до -15, -20 градусов.
«В Челябинске в ночь на 8 декабря похолодает до -21 градуса. В ночь на 9 декабря температура и вовсе опустится до -22 градусов», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Днем в понедельник воздух прогреется до -10 градусов, во вторник — до -19 градусов.
Синоптики регионального Гидрометеоцентра ранее сообщили о похолодании до -20 градусов. Заморозки принесет холодный антициклон.
