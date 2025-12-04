Безжалостный Петр Ян возвращается: прогноз на главный поединок UFC 323

Турнир UFC 323: Двалишвили против Яна 2 состоится в ночь с субботы на воскресенье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоится заключительный номерной турнир 2025 года UFC 323. В главном событии разыграют пояс чемпиона в легчайшем весе — Мераб Двалишвили проведет четвертую защиту титула против Петра Яна. Также на турнире Александр Пантожа защитит титул наилегчайшего веса, а легенда Генри Сехудо проведет прощальный бой. Подробнее о том, кого эксперты видят фаворитом главного поединка, какие еще бои ждут зрителей и где смотреть турнир — в материале URA.RU.

Главный бой на UFC 323: Двалишвили идет на рекорд

Действующий чемпион Мераб Двалишвили (21-4) проведет беспрецедентную четвертую защиту титула за один календарный год. Если 34-летний грузин победит, он установит абсолютный рекорд UFC — ранее ни одному бойцу не удавалось защищать пояс более трех раз в течение года. В 2025-м Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, задушил Шона О 'Мэлли и переиграл Кори Сэндхагена.

Однако столь высокий темп не проходит бесследно. Между боем с Сэндхагеном 5 октября и поединком с Яном пройдет всего два месяца. За три последних титульных боя Мераб провел в клетке 64 минуты 42 секунды — вдвое больше, чем Алекс Перейра за свои четыре защиты.

Петр Ян (19-5) подходит к титульному бою на серии из трех побед — над Сонгом Ядонгом, Дейвисоном Фигередо и Маркусом МакГи. Российский боец известен железной выносливостью и способностью прибавлять к концу поединка. В первом бою с Мерабом, несмотря на травму, Ян защитился от 39 из 50 попыток тейкдауна (77,55%) — лучший показатель среди последних соперников грузина.

Прогноз на бой Двалишвили vs Ян: эксперт назвал фаворита

Мераб Двалишвили — грузинский и американский профессиональный боец смешанных боевых искусств (ММА) Фото: IMAGO/Alejandro Salazar / Global Look Press

Иван Штырков, президент Академии спорта РМК и капитан команды «Архангел Михаил», одноклубник Петра Яна, дал комментарий URA.RU о предстоящем реванше. По его мнению, фаворитом противостояния является российский боец.

«В противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили фаворитом вижу Петю. Я считаю, что Ян сейчас в других кондициях, нежели чем был в другом бою с Мерабом», — заявил Штырков.

Эксперт уверен, что ключевым фактором станет здоровье россиянина. В марте 2023 года Ян выходил на поединок с надрывом передней суставной губы правого плеча, из-за чего практически не работал правой рукой. Это кардинально повлияло на результат — Двалишвили перебил Яна в два раза по количеству нанесенных ударов.

«Считаю, что его настрой намного жестче, его состояние здоровья — тоже без каких-либо травм и повреждений. Я думаю, что бой пройдет всю дистанцию или же Петр сможет нокаутировать Мераба, если попадет как следует — что-то одно из двух. Но все же кажется, что бой пройдет всю дистанцию», — считает Штырков.

Одноклубник Яна подчеркнул, что это классический бой стилей, где преимущество россиянина — в ударной технике. «Это бой стилей. Мераб не захочет драться с Яном, он захочет навязать борьбу, возню, попытается как-то нивелировать Петины сильные стороны», — отметил эксперт.

При этом Штырков надеется на активную контратакующую работу Яна: «Я надеюсь, у Петра получится контратаковать — не просто защищаться, а еще и наносить урон».

Петр Ян — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Говоря о мотивации бойцов, эксперт подчеркнул: «Они выясняют, кто лучше из них в этом дивизионе, и это реванш. Опять же, я очень надеюсь, что Петя сейчас в отличной форме — нет никаких форс-мажоров, нет никаких травм, болезней и всего такого, что могло бы отвлекать его в бою и не давать полностью раскрыться».

Штырков завершил свой прогноз на оптимистичной ноте: «Надеюсь, что Ян заряжен, что он вернул свой заряд. Верю, что мы увидим безжалостного Петра Яна в этом поединке».

Обзор основного карда UFC 323: Пантожа, Сехудо и Блахович

В со-главном событии бразилец Александр Пантожа (30-5) проведет пятую защиту чемпионского пояса наилегчайшего веса против первого номера рейтинга Джошуа Вана (15-2). 30-летний Пантожа находится на серии из восьми побед подряд, включая триумфы над Брэндоном Морено, Кайем Асакурой и Стивом Эрцегом.

24-летний Ван представляет новое поколение. Он идет на серии из пяти побед, нокаутировал Бруно Силву и переиграл Ройвала. Если американец сможет избежать борьбы Пантожи и реализовать ударное преимущество, у него есть шансы стать одним из самых молодых чемпионов в истории.

Бывший двукратный чемпион UFC Генри Сехудо (16-5) объявил, что бой на UFC 323 станет последним в его карьере. 37-летний олимпийский чемпион по борьбе проиграл три боя подряд, и возраст сказывается на результатах. Соперником в прощальном поединке станет восходящая звезда Пэйтон Талботт (10-1), который демонстрирует впечатляющий прогресс.

В полутяжелом весе встретятся бывший чемпион Ян Блахович (29-11-1) и россиянин Богдан Гуськов (18-3). Для 42-летнего поляка это важный бой — после победы в 2022 году он не выигрывал. Гуськов идет на серии из четырех досрочных побед и в последнем бою нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде.

Экс-чемпион Брэндон Морено (23-8-2) встретится с японцем Тацуро Таирой (17-1) в бою, который фактически определит следующего претендента на титул наилегчайшего веса. Морено после потери пояса взял верх над Эрцегом и Альбази, Таира недавно восстановился после первого поражения в карьере.

Алешандре Пантожа — бразильский профессиональный боец смешанных единоборств (ММА) Фото: Alejandro Salazar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Предварительный кард на UFC 323

В предварительной части турнира запланированы интересные противостояния. Грант Доусон (23-2-1) встретится с Мануэлем Торресом (16-3) в легком весе, Терренс Маккинни (17-7) подерется с Крисом Данканом (14-2).

В женском наилегчайшем весе Мэйси Барбер (14-2) сразится с Карин Силвой (19-5), а Назим Садыхов (11-1-1) проведет бой с Фаресом Зиамом (17-4) в легком весе.

Также в карде заявлены поединки в среднем весе между Марвином Веттори (19-8-1) и Брунно Феррейрой (14-2), в легком весе Эдсон Барбоза (24-13) против Джалина Тернера (14-9), в полутяжелом весе Ибо Аслан (14-3) против Иво Бараневски (6-0).

Где и когда смотреть UFC 323

Турнир UFC 323 пройдет в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной кард начнется в 06:00 по Москве.