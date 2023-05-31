Отдых на челябинских озерах подорожал на треть

Владельцы баз отдыха на челябинских озерах подняли цены на летний сезон

01 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы отправляются на отдых к озерам в будни и по выходным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдохнуть на турбазах возле озер Челябинской области в сезоне 2023 года стало дороже на 20-30%. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева, представители турбаз объясняют рост увеличением коммунальных платежей. «Цены на отдых в 2023 года стали выше на 20-30%. Стоимость разнится и зависит от комфортабельности объекта размещения, предлагаемых услуг, наличия питания или его отсутствия. Одним из самых дорогих является отдых на „Золотом пляже“, в „Фонграде“ на Тургояке, в „Скандинавском парке“ на Еловом, в ряде мест на Увильдах. Вода на озерах прогрелась, и люди едут даже в будни. Например, в середине недели достаточно людно в „Русском острове“ на озере Калды в Кунашакском районе», — отметила URA.RU Васильева. В регионе работают традиционные и новые места размещения. Проживание в будни на «Золотом пляже», согласно данным сайта курорта, обойдется в 5,4 тысячи рублей, в выходные — от девяти тысяч, но ближайшие брони закрыты. Аналогичная стоимость — от 5,2 тысячи — в семейном курорте «Утес» в Чебаркульском районе. В цену входит проживание двух человек и завтрак на базе «шведского стола». На других объектах размещение можно найти дешевле. Как URA.RU сообщила владелица глэмпинга «Хэллоферма» на озере Аллаки в Каслинском районе Олеся Рекунова, минимальная цена составляет 3,9 тысячи рублей. При этом обеды можно заказать в селе Тюбук при стоимости доставки от 300 рублей. На «Банной усадьбе» недалеко от Магнитогорска цена в будни начинается от четырех тысяч, в выходные — от пяти. За эти деньги можно снять домик на компанию до шести человек: дача обеспечена бытовой техникой, посудой и другими атрибутами для проживания. Турбазы и отели запланировали туристам разнообразную развлекательную программу. «Утес», «Золотой пляж» и «Хэллоферма» предложили аренду спортивного снаряжения: от 100 рублей. «Банная усадьба», рассказала URA.RU управляющая Лиза Загидуллина, имеет несколько бань на выбор: с бассейном, джакузи и классические. На месте можно приобрести разные веники и поиграть в бильярд. Стоить это будет тысячу рублей за сутки. Отдельная услуга парковки есть не везде. На «Утесе» стоимость стоянки автомобиля на территории курорта составляет 500 рублей в сутки, а за территорией — 150 рублей. Заехать на 20 минут на «Золотой пляж» можно бесплатно, за сутки придется отдать тысячу рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдохнуть на турбазах возле озер Челябинской области в сезоне 2023 года стало дороже на 20-30%. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева, представители турбаз объясняют рост увеличением коммунальных платежей. «Цены на отдых в 2023 года стали выше на 20-30%. Стоимость разнится и зависит от комфортабельности объекта размещения, предлагаемых услуг, наличия питания или его отсутствия. Одним из самых дорогих является отдых на „Золотом пляже“, в „Фонграде“ на Тургояке, в „Скандинавском парке“ на Еловом, в ряде мест на Увильдах. Вода на озерах прогрелась, и люди едут даже в будни. Например, в середине недели достаточно людно в „Русском острове“ на озере Калды в Кунашакском районе», — отметила URA.RU Васильева. В регионе работают традиционные и новые места размещения. Проживание в будни на «Золотом пляже», согласно данным сайта курорта, обойдется в 5,4 тысячи рублей, в выходные — от девяти тысяч, но ближайшие брони закрыты. Аналогичная стоимость — от 5,2 тысячи — в семейном курорте «Утес» в Чебаркульском районе. В цену входит проживание двух человек и завтрак на базе «шведского стола». На других объектах размещение можно найти дешевле. Как URA.RU сообщила владелица глэмпинга «Хэллоферма» на озере Аллаки в Каслинском районе Олеся Рекунова, минимальная цена составляет 3,9 тысячи рублей. При этом обеды можно заказать в селе Тюбук при стоимости доставки от 300 рублей. На «Банной усадьбе» недалеко от Магнитогорска цена в будни начинается от четырех тысяч, в выходные — от пяти. За эти деньги можно снять домик на компанию до шести человек: дача обеспечена бытовой техникой, посудой и другими атрибутами для проживания. Турбазы и отели запланировали туристам разнообразную развлекательную программу. «Утес», «Золотой пляж» и «Хэллоферма» предложили аренду спортивного снаряжения: от 100 рублей. «Банная усадьба», рассказала URA.RU управляющая Лиза Загидуллина, имеет несколько бань на выбор: с бассейном, джакузи и классические. На месте можно приобрести разные веники и поиграть в бильярд. Стоить это будет тысячу рублей за сутки. Отдельная услуга парковки есть не везде. На «Утесе» стоимость стоянки автомобиля на территории курорта составляет 500 рублей в сутки, а за территорией — 150 рублей. Заехать на 20 минут на «Золотой пляж» можно бесплатно, за сутки придется отдать тысячу рублей.