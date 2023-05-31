В Госдуме предложили забирать у россиян беспилотники

Депутат Госдумы Колунов предложил забирать дроны у россиян за нарушение их использования

31 мая 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Забирать беспилотники стоит при нарушении правил их использования, заявил Сергей Колунов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина У россиян, нарушивших правила запуска беспилотников, следует конфисковывать дроны. С таким предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. «Если человек соблюдает все требования, а именно не запускает дроны, зачем их отбирать? Но конфискация БПЛА в случае, если человек был пойман за его запуском и нарушил установленные запреты, может быть введена», — заявил Сергей Колунов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». После атаки беспилотников по Кремлю в ряде российских регионов было запрещено запускать дроны. За нарушение ограничения сейчас предусмотрен штраф. В начале мая Кремль был атакован двумя беспилотниками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией. После этого во многих регионах России был запрещен запуск летательных аппаратов.

У россиян, нарушивших правила запуска беспилотников, следует конфисковывать дроны. С таким предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. «Если человек соблюдает все требования, а именно не запускает дроны, зачем их отбирать? Но конфискация БПЛА в случае, если человек был пойман за его запуском и нарушил установленные запреты, может быть введена», — заявил Сергей Колунов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». После атаки беспилотников по Кремлю в ряде российских регионов было запрещено запускать дроны. За нарушение ограничения сейчас предусмотрен штраф. В начале мая Кремль был атакован двумя беспилотниками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией. После этого во многих регионах России был запрещен запуск летательных аппаратов.