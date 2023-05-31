Свердловская область побила рекорд по засухе 1957 года

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Летний отдых. архив. Пермь, засуха, поле подсолнухов, жаркое лето
Максимальное количество осадков было зафиксировано лишь 1 мая Фото:

В Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.

«Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Никогда ранее в мае не было так мало осадков», — пояснил синоптик. При этом минимальное количество осадков наблюдалось в 2016 году (7 мм) и в 1957 году (2 мм). Всего за весь май рекордное количество выпало лишь 1 числа.

Ранее стало известно, что из-за малоснежной зимы и дефицита осадков в Свердловской области началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. По этой же причине в этом году в большинстве рек самые низкие максимальные уровни весеннего половодья.

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В Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Никогда ранее в мае не было так мало осадков», — пояснил синоптик. При этом минимальное количество осадков наблюдалось в 2016 году (7 мм) и в 1957 году (2 мм). Всего за весь май рекордное количество выпало лишь 1 числа. Ранее стало известно, что из-за малоснежной зимы и дефицита осадков в Свердловской области началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. По этой же причине в этом году в большинстве рек самые низкие максимальные уровни весеннего половодья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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