Свердловская область побила рекорд по засухе 1957 года

31 мая 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Максимальное количество осадков было зафиксировано лишь 1 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Никогда ранее в мае не было так мало осадков», — пояснил синоптик. При этом минимальное количество осадков наблюдалось в 2016 году (7 мм) и в 1957 году (2 мм). Всего за весь май рекордное количество выпало лишь 1 числа. Ранее стало известно, что из-за малоснежной зимы и дефицита осадков в Свердловской области началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. По этой же причине в этом году в большинстве рек самые низкие максимальные уровни весеннего половодья.

В Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Никогда ранее в мае не было так мало осадков», — пояснил синоптик. При этом минимальное количество осадков наблюдалось в 2016 году (7 мм) и в 1957 году (2 мм). Всего за весь май рекордное количество выпало лишь 1 числа. Ранее стало известно, что из-за малоснежной зимы и дефицита осадков в Свердловской области началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. По этой же причине в этом году в большинстве рек самые низкие максимальные уровни весеннего половодья.