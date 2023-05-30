Гидролог объяснила, почему в Екатеринбурге заканчиваются запасы воды

В Свердловской области случилась беспрецедентная засуха, какой не было десятки лет

Большинство водоемов в регионе обмелели, некоторые — до критической отметки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за малоснежной зимы и дефицита осадков в Свердловской области началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. О ситуации с водными ресурсами в регионе URA.RU рассказала ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко.

«Водность рек в последние три года очень низкая, воды в реках нет. Дефицит осадков, зима была очень малоснежной. При норме 40-50 миллиметров осадков некоторые наши метеостанции дают по нулям. Осадки должны выпадать и в период половодья, а нынче не выпало никаких. У нас в этом году в большинстве рек самые низкие максимальные уровни весеннего половодья за весь период наблюдения», — пояснила Аненко.

По ее словам, даже обещанные в июне дожди не смогут кардинально исправить ситуацию. «Быстро дефицит воды восполнить не получится: грунтовых вод нет, земля сухая. Все будет уходить на увлажнение почвы, в реки будет мало поступать», — продолжает гидролог.

Тем не менее при хорошем стечении обстоятельств — снежной зиме и обильных летних дождях — дефицит воды постепенно исчезнет. Людмила Аненко привела в пример 70-е и 30-е годы прошлого века, которые были хоть и не настолько, но тоже очень засушливыми.



«Эти года тоже были очень маловодными, но после вода в реках пополнялась. А в 2016 году, например, по всей Свердловской области было объявлено опасное гидрологическое явление из-за угрозы подтоплений», — добавила специалист.

Ранее мэр Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге заканчиваются запасы воды. Из-за критической ситуации воду будут перекачивать из Нязе-Петровского водохранилища в Челябинской области.