Закрытие студвесны в Перми посетили студенты из 80 регионов России. Фоторепортаж

31 мая 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Трибуны в УДС «Молот» были полными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в УДС «Молот» завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна в Перми». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Как сообщили организаторы мероприятия, студвесна объединила студентов из 80 регионов и 750 учебных заведений России. Самые большие делегации представили Пермский край, Татарстан, Бурятия, Башкирия, Красноярский край, Ростовская и Тюменская область. Впервые в мероприятии участвовали студенты из Запорожской области. Всего 3500 конкурсантов боролись за призовые места в 10 номинациях. Среди победителей были команды из Москвы, Чувашии, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской областей, Татарстана, ХМАО, Пермского и Красноярского края. Прикамские студенты заняли первое место в направлении региональной программы. Подробнее о масштабном событии в фоторепортаже URA.RU.

В Перми в УДС «Молот» завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна в Перми». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Как сообщили организаторы мероприятия, студвесна объединила студентов из 80 регионов и 750 учебных заведений России. Самые большие делегации представили Пермский край, Татарстан, Бурятия, Башкирия, Красноярский край, Ростовская и Тюменская область. Впервые в мероприятии участвовали студенты из Запорожской области. Всего 3500 конкурсантов боролись за призовые места в 10 номинациях. Среди победителей были команды из Москвы, Чувашии, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской областей, Татарстана, ХМАО, Пермского и Красноярского края. Прикамские студенты заняли первое место в направлении региональной программы. Подробнее о масштабном событии в фоторепортаже URA.RU.