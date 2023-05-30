30 мая 2023

Закрытие студвесны в Перми посетили студенты из 80 регионов России. Фоторепортаж

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Закрытие Студвесны. УДС Молот. Пермь, удс молот
Трибуны в УДС «Молот» были полными Фото:

В Перми в УДС «Молот» завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна в Перми». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Как сообщили организаторы мероприятия, студвесна объединила студентов из 80 регионов и 750 учебных заведений России.

Самые большие делегации представили Пермский край, Татарстан, Бурятия, Башкирия, Красноярский край, Ростовская и Тюменская область. Впервые в мероприятии участвовали студенты из Запорожской области. Всего 3500 конкурсантов боролись за призовые места в 10 номинациях. Среди победителей были команды из Москвы, Чувашии, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской областей, Татарстана, ХМАО, Пермского и Красноярского края. Прикамские студенты заняли первое место в направлении региональной программы. Подробнее о масштабном событии в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми в УДС «Молот» завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна в Перми». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Как сообщили организаторы мероприятия, студвесна объединила студентов из 80 регионов и 750 учебных заведений России. Самые большие делегации представили Пермский край, Татарстан, Бурятия, Башкирия, Красноярский край, Ростовская и Тюменская область. Впервые в мероприятии участвовали студенты из Запорожской области. Всего 3500 конкурсантов боролись за призовые места в 10 номинациях. Среди победителей были команды из Москвы, Чувашии, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской областей, Татарстана, ХМАО, Пермского и Красноярского края. Прикамские студенты заняли первое место в направлении региональной программы. Подробнее о масштабном событии в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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