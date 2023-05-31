31 мая 2023

Замглавы Минцифры Борисенко: в России хотят создать концепцию по работе с ИИ

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Дополнительной задачей в рамках развития ИИ является создание большого инструментария и технологий Фото:

Минцифры России предлагает создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, дополняющую национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом заявил замглавы ведомства Григорий Борисенко.

«Это не новая система, которую мы собираемся проектировать. Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив», — сказал Борисенко в ходе выступления на конференции ЦИПР-2023 (Цифровая индустрия промышленной России — 2023). Его цитирует РИА Новости.

По мнению спикера, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание большого инструментария и технологий, которые бы позволяли всем участникам черпать оттуда ресурсы. Это поможет проходить цикл постановки задач и получения конечного результата. Названием концепции может стать, например, «государственная концепция по искусственному интеллекту», отмечает Григорий Борисенко. Создание подобной платформы решит многие задачи, которые поставлены в рамках стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной в октябре 2019 года президентом России Владимиром Путиным.

Ранее правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По нацпроекту «Цифровая экономика» в России появится единая цифровая платформа, через которую будут предоставляться меры социальной поддержки.

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Минцифры России предлагает создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, дополняющую национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом заявил замглавы ведомства Григорий Борисенко. «Это не новая система, которую мы собираемся проектировать. Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив», — сказал Борисенко в ходе выступления на конференции ЦИПР-2023 (Цифровая индустрия промышленной России — 2023). Его цитирует РИА Новости. По мнению спикера, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание большого инструментария и технологий, которые бы позволяли всем участникам черпать оттуда ресурсы. Это поможет проходить цикл постановки задач и получения конечного результата. Названием концепции может стать, например, «государственная концепция по искусственному интеллекту», отмечает Григорий Борисенко. Создание подобной платформы решит многие задачи, которые поставлены в рамках стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной в октябре 2019 года президентом России Владимиром Путиным. Ранее правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По нацпроекту «Цифровая экономика» в России появится единая цифровая платформа, через которую будут предоставляться меры социальной поддержки.
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