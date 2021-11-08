Мишустин пообещал России новую революцию

Правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, в России появится единая цифровая платформа, через которую власти будут предоставлять меры социальной поддержки.
«Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
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