Мишустин пообещал России новую революцию

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
В ближайшие 10 лет Россию ждет цифровая модернизация социальной сферы, заявил Михаил Мишустин Фото:

Правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, в России появится единая цифровая платформа, через которую власти будут предоставлять меры социальной поддержки.

«Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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