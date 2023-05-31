31 мая 2023

В свердловском городе подросток на мопеде устроил ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, мотоцикл
Подросток поехал кататься на мопеде в лес, а на обратном пути попал в ДТП Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в Lifan. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде.

«Несовершеннолетний на мопеде без государственного регистрационного знака не справился с управлением и врезался в Lifan. В результате аварии пострадал подросток и водитель иномарки», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде.

Авария произошла 31 мая примерно в 15 часов возле дома на улице Калинина, 38. По словам подростка, изначально он поехал кататься на мопеде в лес, а на обратном пути решил заехать в магазин, по дороге к которому устроил ДТП. В ГИБДД пояснили, что оба участника аварии были трезвые.

Фото:

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В Дегтярске (Свердловская область) подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в Lifan. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде. «Несовершеннолетний на мопеде без государственного регистрационного знака не справился с управлением и врезался в Lifan. В результате аварии пострадал подросток и водитель иномарки», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде. Авария произошла 31 мая примерно в 15 часов возле дома на улице Калинина, 38. По словам подростка, изначально он поехал кататься на мопеде в лес, а на обратном пути решил заехать в магазин, по дороге к которому устроил ДТП. В ГИБДД пояснили, что оба участника аварии были трезвые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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