В Дегтярске (Свердловская область) подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в Lifan. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде.
«Несовершеннолетний на мопеде без государственного регистрационного знака не справился с управлением и врезался в Lifan. В результате аварии пострадал подросток и водитель иномарки», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ревде.
Авария произошла 31 мая примерно в 15 часов возле дома на улице Калинина, 38. По словам подростка, изначально он поехал кататься на мопеде в лес, а на обратном пути решил заехать в магазин, по дороге к которому устроил ДТП. В ГИБДД пояснили, что оба участника аварии были трезвые.
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