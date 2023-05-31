В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла пассажирка

01 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Женщина умерла за 25 минут до посадки самолета Фото: Илья Московец © URA.RU В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». «За 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска скончалась женщина. Женщина была 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Самолет следовал из Сочи. Причины смерти не озвучивают.

В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». «За 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска скончалась женщина. Женщина была 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Самолет следовал из Сочи. Причины смерти не озвучивают.