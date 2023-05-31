31 мая 2023

В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Женщина умерла за 25 минут до посадки самолета Фото:

В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«За 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска скончалась женщина. Женщина была 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Самолет следовал из Сочи. Причины смерти не озвучивают.

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В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». «За 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска скончалась женщина. Женщина была 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Самолет следовал из Сочи. Причины смерти не озвучивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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