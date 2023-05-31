В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла пассажирка

Женщина умерла за 25 минут до посадки самолета
В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
«За 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска скончалась женщина. Женщина была 1977 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Самолет следовал из Сочи. Причины смерти не озвучивают.
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