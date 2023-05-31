Силовики выясняют обстоятельства смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск

01 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Следователи устанавливают обстоятельства смерти пассажирки самолета, следовавшего из Сочи в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. «Проводится доследственная проверка по факту смерти пассажирки самолета. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий направленных на установлении обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Женщина скончалась на борту, следовавшем из Сочи в Челябинск. Смерть пассажирки зафиксировали за 25 минут до посадки. Причины не называются.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пассажирки самолета, следовавшего из Сочи в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. «Проводится доследственная проверка по факту смерти пассажирки самолета. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий направленных на установлении обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Женщина скончалась на борту, следовавшем из Сочи в Челябинск. Смерть пассажирки зафиксировали за 25 минут до посадки. Причины не называются.