Почему нельзя применять телесные наказания к детям

01 июня 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Телесные наказания приводят к задержке в развитии ребенка, сообщает ВОЗ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Телесные наказания детей всегда приводят только к негативным последствиям. URA.RU рассказывает о том, почему нельзя поднимать руку на ребенка и как лучше действовать в конфликтных ситуациях. Чем опасны наказания с применением физической силы По данным Всемирной организации здравоохранения, наказания приводят к негативным психологическим и физическим реакциям, таким как: нанесение вреда здоровью, в некоторых случаях приводящее к инвалидности или смерти;

нарушения в психике, которые приводят к различным расстройствам;

задержка в развитии;

снижение успеваемости и обучаемости ребенка;

повышение уровня агрессии;

противоправное и безнравственное поведение в будущем;

ущерб для организма, который приводит к болезням впоследствии;

негативные отношения в семье. Как правильно действовать в конфликтной ситуации с ребенком Государственный портал «Растим детей» объясняет, что отказ родителя от эмпатии по отношению к своим детям приводит к тому, что во взрослой жизни они не будут расположены к таким чувствам как раскаяние, сострадание и сожаление. Чтобы избежать таких последствий в статье приводят несколько советов: родителю необходимо показывать реальные последствия поступков ребенка, ведь если воспитывать его путем наград и наказаний, мы вводим его в заблуждение относительно устройства мира;

ребенок должен понимать, что если он не позаботится о себе сам, никто не сделает этого за него;

не нужно читать нравоучения, наказывать, угрожать;

лучше помочь ребенку решить общую проблему вместе.

Телесные наказания детей всегда приводят только к негативным последствиям. URA.RU рассказывает о том, почему нельзя поднимать руку на ребенка и как лучше действовать в конфликтных ситуациях. По данным Всемирной организации здравоохранения, наказания приводят к негативным психологическим и физическим реакциям, таким как: Государственный портал «Растим детей» объясняет, что отказ родителя от эмпатии по отношению к своим детям приводит к тому, что во взрослой жизни они не будут расположены к таким чувствам как раскаяние, сострадание и сожаление. Чтобы избежать таких последствий в статье приводят несколько советов: