В Нижнем Тагиле хозяйка собак, которые напали на подростка, усыпила их

01 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Стаффордам, которых усыпили после нападения на подростка, было два года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелица двух стаффоширдских терьеров, один из которых напал на школьника в селе Лая под Нижним Тагилом приняла решение усыпить животных. Собакам было полтора года, и они были ей как дети, рассказала хозяйка журналистами. Также женщина опровергла информацию о том, что бросила пострадавшего мальчика без помощи и рассказала другие детали инцидента. «Это было мое решение [усыпить собак]. А что мне делать? С мамой мальчика я связалась, пообщалась. Но мои извинения не приняли. Уже пошел третий день, а никаких сотрудников полиции не было, участковый не приходил. Собакам было по 1,8 года, они были мне, как дети», — рассказала женщина. Эвтаназия обошлась ей в 10 тысяч рублей, специалисты ветклиники приезжали прямо в поселок. Хозяйка собак рассказала, как все случилось — она пришла на пляж вместе с собаками и своими детьми и увидев, что вокруг нет людей, отпустила двух стаффордов плавать в воду. Неожиданно на пляж пришли школьники. Женщина крикнула им, чтобы они стояли спокойно и не махали руками. Один мальчик не послушал совета, в итоге собака напала на него. Тагильчанка сказала пострадавшим оставаться на месте, а сама пошла отводить собак и детей домой, а когда вернулась обратно, подростков уже не было. Решение усыпить собак женщина приняла после того, как информация стала расходиться по соцсетям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелица двух стаффоширдских терьеров, один из которых напал на школьника в селе Лая под Нижним Тагилом приняла решение усыпить животных. Собакам было полтора года, и они были ей как дети, рассказала хозяйка журналистами. Также женщина опровергла информацию о том, что бросила пострадавшего мальчика без помощи и рассказала другие детали инцидента. «Это было мое решение [усыпить собак]. А что мне делать? С мамой мальчика я связалась, пообщалась. Но мои извинения не приняли. Уже пошел третий день, а никаких сотрудников полиции не было, участковый не приходил. Собакам было по 1,8 года, они были мне, как дети», — рассказала женщина. Эвтаназия обошлась ей в 10 тысяч рублей, специалисты ветклиники приезжали прямо в поселок. Хозяйка собак рассказала, как все случилось — она пришла на пляж вместе с собаками и своими детьми и увидев, что вокруг нет людей, отпустила двух стаффордов плавать в воду. Неожиданно на пляж пришли школьники. Женщина крикнула им, чтобы они стояли спокойно и не махали руками. Один мальчик не послушал совета, в итоге собака напала на него. Тагильчанка сказала пострадавшим оставаться на месте, а сама пошла отводить собак и детей домой, а когда вернулась обратно, подростков уже не было. Решение усыпить собак женщина приняла после того, как информация стала расходиться по соцсетям.