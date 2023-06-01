В Нижнем Тагиле хозяйка собак, которые напали на подростка, усыпила их

Владелица двух стаффоширдских терьеров, один из которых напал на школьника в селе Лая под Нижним Тагилом приняла решение усыпить животных. Собакам было полтора года, и они были ей как дети, рассказала хозяйка журналистами. Также женщина опровергла информацию о том, что бросила пострадавшего мальчика без помощи и рассказала другие детали инцидента.
«Это было мое решение [усыпить собак]. А что мне делать? С мамой мальчика я связалась, пообщалась. Но мои извинения не приняли. Уже пошел третий день, а никаких сотрудников полиции не было, участковый не приходил. Собакам было по 1,8 года, они были мне, как дети», — рассказала женщина. Эвтаназия обошлась ей в 10 тысяч рублей, специалисты ветклиники приезжали прямо в поселок.
Хозяйка собак рассказала, как все случилось — она пришла на пляж вместе с собаками и своими детьми и увидев, что вокруг нет людей, отпустила двух стаффордов плавать в воду. Неожиданно на пляж пришли школьники. Женщина крикнула им, чтобы они стояли спокойно и не махали руками.
Один мальчик не послушал совета, в итоге собака напала на него. Тагильчанка сказала пострадавшим оставаться на месте, а сама пошла отводить собак и детей домой, а когда вернулась обратно, подростков уже не было. Решение усыпить собак женщина приняла после того, как информация стала расходиться по соцсетям.
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