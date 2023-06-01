Челябинские силовики ищут виновных в травме девочки на детской площадке

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) следователи ищут виновных должностных лиц, которые должны будут ответить за травму девочки на детской площадке, в результате которой она потеряла фалангу пальца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Миасского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“). За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что сейчас выясняется принадлежность горки на площадке. Дело в том, что она не входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома. Также о ней отсутствуют сведения в управляющей компании, в реестр муниципального имущества городского округа она не включена. Иными словами, постройка является бесхозной. Администрация, в свою очередь, не сделала ничего для ее включения в реестр и дальнейшего обслуживания.

Девочка получила ранения во время игры на детской площадки. Мизинец ребенка застрял в дырке, которая была на горке. В итоге девочка потеряла фалангу пальца.