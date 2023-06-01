Челябинские силовики ищут виновных в травме девочки на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, прокурор, проверка, погоны
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела Фото:

В Миассе (Челябинская область) следователи ищут виновных должностных лиц, которые должны будут ответить за травму девочки на детской площадке, в результате которой она потеряла фалангу пальца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Миасского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“). За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что сейчас выясняется принадлежность горки на площадке. Дело в том, что она не входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома. Также о ней отсутствуют сведения в управляющей компании, в реестр муниципального имущества городского округа она не включена. Иными словами, постройка является бесхозной. Администрация, в свою очередь, не сделала ничего для ее включения в реестр и дальнейшего обслуживания.

Девочка получила ранения во время игры на детской площадки. Мизинец ребенка застрял в дырке, которая была на горке. В итоге девочка потеряла фалангу пальца.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) следователи ищут виновных должностных лиц, которые должны будут ответить за травму девочки на детской площадке, в результате которой она потеряла фалангу пальца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Миасского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“). За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что сейчас выясняется принадлежность горки на площадке. Дело в том, что она не входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома. Также о ней отсутствуют сведения в управляющей компании, в реестр муниципального имущества городского округа она не включена. Иными словами, постройка является бесхозной. Администрация, в свою очередь, не сделала ничего для ее включения в реестр и дальнейшего обслуживания. Девочка получила ранения во время игры на детской площадки. Мизинец ребенка застрял в дырке, которая была на горке. В итоге девочка потеряла фалангу пальца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...