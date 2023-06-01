Глава МИД Венгрии Сийярто: обучение ВСУ под флагом НАТО неприемлемо

Венгрия считает обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемым, так как Североатлантическому альянсу нужно избегать столкновения с Россией. Такое заявление сделал глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на неформальной встрече глав МИД стран НАТО.
«Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией», — сказал Петер Сийярто, передает агентство Ruply. Глава дипведомства также подчеркнул, что принятие Украины в Североатлантический альянс не должно быть на повестке предстоящего саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля.
Ранее Александр Бартош в беседе с URA.RU заявил, что НАТО обучает украинских военных тактике ведения городских боев. Также научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что США переучивают солдат ВСУ на оружие Североатлантического альянса, пишет телеканал 360.
Венгрия считает обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемым, так как Североатлантическому альянсу нужно избегать столкновения с Россией. Такое заявление сделал глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на неформальной встрече глав МИД стран НАТО. «Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией», — сказал Петер Сийярто, передает агентство Ruply. Глава дипведомства также подчеркнул, что принятие Украины в Североатлантический альянс не должно быть на повестке предстоящего саммита в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Ранее Александр Бартош в беседе с URA.RU заявил, что НАТО обучает украинских военных тактике ведения городских боев. Также научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что США переучивают солдат ВСУ на оружие Североатлантического альянса, пишет телеканал 360.