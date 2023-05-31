Из-за ремонта дороги в Тюмени будет на сутки перекрыт один из съездов развязки в районе ТЭЦ-2. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. Там уточнили, что работы начнутся 2 июня.
«Завтра на сутки будет закрыт съезд развязки в районе ТЭЦ-2 г.Тюмени. На съезде с обхода г. Тюмени в сторону ул. Монтажников образовался провал, который влияет на безопасность дорожного движения. Принято решение о срочном ремонте дорожного полотна», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что движение на развязке в районе ТЭЦ-2 будет частично ограничено с 16:00 2 июня до 16:00 3 июня. Объехать место ремонта можно по клеверной развязке, которая находится неподалеку.
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