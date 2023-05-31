В пермской колонии ИК-1, где избили осужденного, вскрылись новые факты насилия над заключенными

Не исключено, что сотрудник, избивший заключенного в ИК-1 в Соликамске, может быть причастен к другим эпизодам насилия в отношении осужденных. Как рассказал URA.RU пермский омбудсмен Игорь Сапко, сегодня утром в колонию по его распоряжению выезжал начальник отдела по работе с правоохранительными органами аппарата уполномоченного Павел Левашин.
«В рамках уже возбужденного уголовного дела следователи будут устанавливать причастность [сотрудника, избившего заключенного] к совершению иных преступлений против личности. В том числе в отношении других заключенных. Ситуация находится на моем личном контроле», — заявил Игорь Сапко. Накануне омбудсмен обсуждал этот факт с руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным. И передал ему запрос на проведение процессуальной поверки.
По его словам, пострадавшему заключенному предложили перевестись в другое исправительное учреждение. Но он отказался. Сейчас его безопасности ничего не угрожает. Агентство направило запрос в ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения. Он подозревается в превышении должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК).
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