Тюменец на электросамокате сбил пятилетнего ребенка

Житель Тюмени на электросамокате сбил на тротуаре пятилетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Сегодня в Тюмени водитель электросамоката сбил девочку в возрасте пяти лет. Предварительно, ребенок был травмирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что еще одно ДТП с участием ребенка произошло в заречных микрорайонах Тюмени. «Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №35 по ул. Газовиков. Автомобиль марки Chevrolet сбил семилетнего мальчика. Предварительно, ребенок получил ушибы. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.
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