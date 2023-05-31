31 мая 2023

Тюменец на электросамокате сбил пятилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, самокат, электросамокаты
ДТП произошло в центре Тюмени Фото:

Житель Тюмени на электросамокате сбил на тротуаре пятилетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Сегодня в Тюмени водитель электросамоката сбил девочку в возрасте пяти лет. Предварительно, ребенок был травмирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что еще одно ДТП с участием ребенка произошло в заречных микрорайонах Тюмени. «Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №35 по ул. Газовиков. Автомобиль марки Chevrolet сбил семилетнего мальчика. Предварительно, ребенок получил ушибы. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени на электросамокате сбил на тротуаре пятилетнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Сегодня в Тюмени водитель электросамоката сбил девочку в возрасте пяти лет. Предварительно, ребенок был травмирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что еще одно ДТП с участием ребенка произошло в заречных микрорайонах Тюмени. «Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №35 по ул. Газовиков. Автомобиль марки Chevrolet сбил семилетнего мальчика. Предварительно, ребенок получил ушибы. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...