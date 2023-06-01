В Тюмени подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Видео

01 июня 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

В результате ДТП подросток был травмирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что на мопеде он катался с разрешения отца. «Авария произошла в районе СНТ „Мебельщик“. Отец разрешил сыну покататься на мопеде по территории мебельной фабрики, где он работает. 13-летний водитель выехал на дорогу, где врезался в автобус», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в результате аварии подросток был ранен. Всего вечером 1 июня на дорогах Тюмени в результате ДТП пострадали пятеро детей. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель электросамоката сбил на тротуаре пятилетнюю девочку. Ребенок был травмирован.

В Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что на мопеде он катался с разрешения отца. «Авария произошла в районе СНТ „Мебельщик“. Отец разрешил сыну покататься на мопеде по территории мебельной фабрики, где он работает. 13-летний водитель выехал на дорогу, где врезался в автобус», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в результате аварии подросток был ранен. Всего вечером 1 июня на дорогах Тюмени в результате ДТП пострадали пятеро детей. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель электросамоката сбил на тротуаре пятилетнюю девочку. Ребенок был травмирован.