В Тюмени подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Видео

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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
В результате ДТП подросток был травмирован Фото:

В Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что на мопеде он катался с разрешения отца.

«Авария произошла в районе СНТ „Мебельщик“. Отец разрешил сыну покататься на мопеде по территории мебельной фабрики, где он работает. 13-летний водитель выехал на дорогу, где врезался в автобус», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате аварии подросток был ранен. Всего вечером 1 июня на дорогах Тюмени в результате ДТП пострадали пятеро детей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель электросамоката сбил на тротуаре пятилетнюю девочку. Ребенок был травмирован.

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В Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что на мопеде он катался с разрешения отца. «Авария произошла в районе СНТ „Мебельщик“. Отец разрешил сыну покататься на мопеде по территории мебельной фабрики, где он работает. 13-летний водитель выехал на дорогу, где врезался в автобус», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в результате аварии подросток был ранен. Всего вечером 1 июня на дорогах Тюмени в результате ДТП пострадали пятеро детей. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель электросамоката сбил на тротуаре пятилетнюю девочку. Ребенок был травмирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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