«Единая Россия» утвердила итоги праймериз

01 июня 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Участниками праймериз стали 15,5 тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партия «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования, которое прошло с 22 по 28 мая. Участниками стали 15,5 тысячи человек, а сама процедура голосования прошла в 55 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «В этом году, за исключением новых регионов, предварительное голосование проводилось исключительно в электронном виде. Всего в электронном голосовании приняли участие более 3 миллионов наших граждан. Были зарегистрированы 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% — молодые люди в возрасте до 35 лет. Хороший показатель, и сразу хочу отметить, что победителями предварительного голосования стали 18 активистов „Молодой Гвардии Единой России“, что для нашего молодежного крыла также очень важно», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам», — заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. Также Медведев подчеркнул, что впереди предстоит самая сложная фаза кампании. По его словам, нужно больше встречаться с людьми, погружаясь в их проблемы и находя решения. «Искренне желаю успехов», — отметил политик. Среди победителей голосования было 150 участников спецоперации на Украине. Например, в Волгоградской области участник СВО Александр Нелепин занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской гордумы. «Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», — заявил Турчак. Также секретарь Генсовета партии отметил, что 44% кандидатов предварительного голосования — женщины. Кроме того, он заявил, что победителями в голосовании стали 18 активистов движения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР). Они смогли победить в борьбе с довольно сильными политиками из разных регионов. Например, руководитель отделения МГЕР в Ярославской области Иван Демидов победил секретаря регионального отделения Ольгу Хитрову. Также Турчак уделил внимание кадровому агентству «ПолитСтарт». Он отметил, что участники от агентства одержали очень яркие победы. Так, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Екатерина Сергиенко обошла действующего депутата гордумы Марию Белкову на выборах в думу Великого Новгорода. Кроме того, в предварительном голосовании участвовали 466 тысяч человек из новых регионов РФ. Порядка половины из них — жители Донецкой народной республики. Помимо этого, Генсовет «Единой России» предложил возглавить списки партии главам регионов и депутатам. Среди предлагаемых лиц — главы новых российских субъектов. Электронное предварительное голосование прошло с 22 по 28 мая 2023 года. У граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей была возможность голосовать в очном формате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования, которое прошло с 22 по 28 мая. Участниками стали 15,5 тысячи человек, а сама процедура голосования прошла в 55 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «В этом году, за исключением новых регионов, предварительное голосование проводилось исключительно в электронном виде. Всего в электронном голосовании приняли участие более 3 миллионов наших граждан. Были зарегистрированы 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% — молодые люди в возрасте до 35 лет. Хороший показатель, и сразу хочу отметить, что победителями предварительного голосования стали 18 активистов „Молодой Гвардии Единой России“, что для нашего молодежного крыла также очень важно», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам», — заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. Также Медведев подчеркнул, что впереди предстоит самая сложная фаза кампании. По его словам, нужно больше встречаться с людьми, погружаясь в их проблемы и находя решения. «Искренне желаю успехов», — отметил политик. Среди победителей голосования было 150 участников спецоперации на Украине. Например, в Волгоградской области участник СВО Александр Нелепин занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской гордумы. «Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», — заявил Турчак. Также секретарь Генсовета партии отметил, что 44% кандидатов предварительного голосования — женщины. Кроме того, он заявил, что победителями в голосовании стали 18 активистов движения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР). Они смогли победить в борьбе с довольно сильными политиками из разных регионов. Например, руководитель отделения МГЕР в Ярославской области Иван Демидов победил секретаря регионального отделения Ольгу Хитрову. Также Турчак уделил внимание кадровому агентству «ПолитСтарт». Он отметил, что участники от агентства одержали очень яркие победы. Так, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Екатерина Сергиенко обошла действующего депутата гордумы Марию Белкову на выборах в думу Великого Новгорода. Кроме того, в предварительном голосовании участвовали 466 тысяч человек из новых регионов РФ. Порядка половины из них — жители Донецкой народной республики. Помимо этого, Генсовет «Единой России» предложил возглавить списки партии главам регионов и депутатам. Среди предлагаемых лиц — главы новых российских субъектов. Электронное предварительное голосование прошло с 22 по 28 мая 2023 года. У граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей была возможность голосовать в очном формате.