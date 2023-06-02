Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине

Кличко обвинил партию Зеленского в плохом использовании бюджета для бомбоубежищ

02 июня 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В мае во время воздушной тревоги на Украине часть жителей не смогла попасть в укрытия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». «На сегодняшний день выполнение и использование средств — крайне неудовлетворительное. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. Также будут составлены обращения к президенту на увольнение глав районов», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Кличко также отметил, что девять из десяти глав районов Киева являются представителями партии «Слуга народа». Ее лидером является действующий президент Украины Зеленский. Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов. На это отреагировал Зеленский. Украинский лидер пригрозил Кличко «нокаутом», намекая на прошлое мэра в спорте. «Сказал бы так, может быть нокаут», — заявил Зеленский, его слова приводит ТАСС. В мае жители разных городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги. Также жалобы поступали от жителей столицы Украины. Аналогичная ситуация произошла 1 июня. Ночью 1 июня армия России использовала для ударов по Киеву баллистические ракеты. Также удар был нанесен по Харьковской области.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». «На сегодняшний день выполнение и использование средств — крайне неудовлетворительное. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. Также будут составлены обращения к президенту на увольнение глав районов», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Кличко также отметил, что девять из десяти глав районов Киева являются представителями партии «Слуга народа». Ее лидером является действующий президент Украины Зеленский. Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов. На это отреагировал Зеленский. Украинский лидер пригрозил Кличко «нокаутом», намекая на прошлое мэра в спорте. «Сказал бы так, может быть нокаут», — заявил Зеленский, его слова приводит ТАСС. В мае жители разных городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги. Также жалобы поступали от жителей столицы Украины. Аналогичная ситуация произошла 1 июня. Ночью 1 июня армия России использовала для ударов по Киеву баллистические ракеты. Также удар был нанесен по Харьковской области.