01 июня 2023

В Перми Росприроднадзор выясняет, чем загрязнило воду в Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Взятие пробы воды на Городском пруду. Екатеринбург, проверка качества, вода, экология, росприроднадзор, взятие проб воды
Специалисты отобрали в Каме пробы воды Фото:

В Перми специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы воды в акватории Камы в Мотовилихинском районе, где было обнаружено нефтяное пятно. На место также выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в акватории Камы в Мотовилихинском районе Перми нефтяного пятна. Специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы поверхностной воды водного объекта в районе загрязнения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в зоне происшествия. Также проверяющие выяснят причины и установят лиц, виновных в сбросе нефтепродуктов в Воткинское водохранилище.

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В Перми специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы воды в акватории Камы в Мотовилихинском районе, где было обнаружено нефтяное пятно. На место также выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов. «Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в акватории Камы в Мотовилихинском районе Перми нефтяного пятна. Специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы поверхностной воды водного объекта в районе загрязнения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в зоне происшествия. Также проверяющие выяснят причины и установят лиц, виновных в сбросе нефтепродуктов в Воткинское водохранилище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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