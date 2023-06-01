В Перми Росприроднадзор выясняет, чем загрязнило воду в Каме

В Перми специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы воды в акватории Камы в Мотовилихинском районе, где было обнаружено нефтяное пятно. На место также выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов.
«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в акватории Камы в Мотовилихинском районе Перми нефтяного пятна. Специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы поверхностной воды водного объекта в районе загрязнения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Уточняется, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в зоне происшествия. Также проверяющие выяснят причины и установят лиц, виновных в сбросе нефтепродуктов в Воткинское водохранилище.
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