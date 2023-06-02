Жена Михалкова высказалась о самочувствии режиссера после госпитализации

Никита Михалков проходит плановое обследование
Режиссер Никита Михалков здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка. Об этом рассказала его жена Татьяна Михалкова.
«Жив, здоров, плановая проверка», — сказала Михалкова. Ее слова передают «Известия».
Ранее telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. Он обратился с жалобами на работу сердца и одышку.
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