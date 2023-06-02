Жена Михалкова высказалась о самочувствии режиссера после госпитализации

Татьяна Михалкова объяснила госпитализацию режиссера плановой проверкой
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Никита Михалков проходит плановое обследование Фото:

Режиссер Никита Михалков здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка. Об этом рассказала его жена Татьяна Михалкова.

«Жив, здоров, плановая проверка», — сказала Михалкова. Ее слова передают «Известия».

Ранее telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. Он обратился с жалобами на работу сердца и одышку.

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Режиссер Никита Михалков здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка. Об этом рассказала его жена Татьяна Михалкова. «Жив, здоров, плановая проверка», — сказала Михалкова. Ее слова передают «Известия». Ранее telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. Он обратился с жалобами на работу сердца и одышку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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