112: Никита Михалков госпитализирован в Москве

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Никита Михалков госпитализирован с жалобами на сердце Фото:

Российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу Москвы. Он обратился с жалобами на работу сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Никита [Михалков] находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссер поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку», — подчеркивают авторы канала. Они передают, что режиссер обратился в медицинское учреждение Москвы.

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Российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу Москвы. Он обратился с жалобами на работу сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Никита [Михалков] находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссер поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку», — подчеркивают авторы канала. Они передают, что режиссер обратился в медицинское учреждение Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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