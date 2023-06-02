112: Никита Михалков госпитализирован в Москве

Никита Михалков госпитализирован с жалобами на сердце
Российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу Москвы. Он обратился с жалобами на работу сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Никита [Михалков] находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссер поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку», — подчеркивают авторы канала. Они передают, что режиссер обратился в медицинское учреждение Москвы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!