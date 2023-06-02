Музыкальное училище при консерватории Чайковского закрыли на карантин по кори 02 июня 2023 в 20:44 Размер текста - 17 + Карантинные мероприятия начнут действовать с 3 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU В училище при консерватории им. Чайковского объявили карантин из-за вспышки кори. Ограничения вступят в силу с 3 июня. «С 3 июня завершается процесс регулярных занятий на 1-3-х курсах по всем специальностям. Доступ преподавателей и студентов в училище запрещен, за исключением сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально», — передает ТАСС решение руководства училища. Уточняется, что студентам, не имеющим прививки от кори, разрешается перенести сдачу сессии на период с 26 августа до 9 сентября. Ранее о карантине из-за вспышки кори объявили студентам и сотрудникам МГИМО. Предполагается, что дистанционное обучение продлится с 26 мая по 9 июня. Решение было принято после выявленных случаев заболевания. В училище при консерватории им. Чайковского объявили карантин из-за вспышки кори. Ограничения вступят в силу с 3 июня. «С 3 июня завершается процесс регулярных занятий на 1-3-х курсах по всем специальностям. Доступ преподавателей и студентов в училище запрещен, за исключением сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально», — передает ТАСС решение руководства училища. Уточняется, что студентам, не имеющим прививки от кори, разрешается перенести сдачу сессии на период с 26 августа до 9 сентября. Ранее о карантине из-за вспышки кори объявили студентам и сотрудникам МГИМО. Предполагается, что дистанционное обучение продлится с 26 мая по 9 июня. Решение было принято после выявленных случаев заболевания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям