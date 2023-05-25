МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори

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Карантин закончится не раньше 9 июня Фото:

Студентам и сотрудникам МГИМО объявили о карантине из-за вспышки кори. Предполагается, что дистанционное обучение продлится с 26 мая по 9 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Студентам и сотрудникам института о карантине объявили сегодня днем. С 26 мая МГИМО переходит на дистанционный формат учебы минимум до 9 июня. Старосты групп должны в ежедневном формате отчитываться по эпидемиологической обстановке о заболевших корью и прививкам», — говорится в сообщении. По словам студентов, карантин связан с выявленными случаями заболевания.

Информацию подтвердили РБК в московском управлении Роспотребнадзора. «Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью. В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского д. 76», — передает издание сообщение ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за первые месяцы 2023 года в России уже зафиксировали больше тысячи случаев кори, передает Life. В Москве о случаях кори сообщили два вуза — МАИ и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, пишет MK.

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Студентам и сотрудникам МГИМО объявили о карантине из-за вспышки кори. Предполагается, что дистанционное обучение продлится с 26 мая по 9 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «Студентам и сотрудникам института о карантине объявили сегодня днем. С 26 мая МГИМО переходит на дистанционный формат учебы минимум до 9 июня. Старосты групп должны в ежедневном формате отчитываться по эпидемиологической обстановке о заболевших корью и прививкам», — говорится в сообщении. По словам студентов, карантин связан с выявленными случаями заболевания. Информацию подтвердили РБК в московском управлении Роспотребнадзора. «Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью. В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского д. 76», — передает издание сообщение ведомства. По данным Роспотребнадзора, за первые месяцы 2023 года в России уже зафиксировали больше тысячи случаев кори, передает Life. В Москве о случаях кори сообщили два вуза — МАИ и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, пишет MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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