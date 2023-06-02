В Свердловской области за сутки из окон выпали двое детей

03 июня 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Дети находились в квартире без присмотра родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области за прошедшие сутки двое детей выпали из окон собственных квартир. Первый случай произошел в Серове, там с четвертого этажа выпал семилетний мальчик, второй — в Богдановиче, там с третьего этажа выпал девятилетний ребенок, обоих госпитализировали. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «За сутки в Свердловской области из окон выпали двое детей. В Серове с четвертого этажа выпал семилетний мальчик, в Богдановиче с третьего этажа — девятилетний мальчик, их госпитализировали с серьезнейшими травмами. Мальчики находились дома без присмотра родителей», — пояснил полковник Горелых. Ребенок из Серова состоит в неполной семье. Его мама находилась на работе, она периодически звонила ему и проверяла его. Сотрудники МВД завели административное дело в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Родитель другого мальчика в момент инцидента находился в аптеке. В их квартире с окон сняты ручки, чтобы дети не могли открыть их. Однако мальчик нашел ручку, открыл окно и выпал. Всего за 2023 год в регионе произошло 11 подобных случаев, в которых погибли трое малышей, отметил полковник Горелых. «Роковые мгновения, когда дети остались без внимания, привели к тому, что в нашем регионе при похожих обстоятельствах пострадали, практически, два класса, общей численностью 51 человек. Кроме фразы „Берегите детей“, добавить что-то другое сложно», — призвал Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области за прошедшие сутки двое детей выпали из окон собственных квартир. Первый случай произошел в Серове, там с четвертого этажа выпал семилетний мальчик, второй — в Богдановиче, там с третьего этажа выпал девятилетний ребенок, обоих госпитализировали. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «За сутки в Свердловской области из окон выпали двое детей. В Серове с четвертого этажа выпал семилетний мальчик, в Богдановиче с третьего этажа — девятилетний мальчик, их госпитализировали с серьезнейшими травмами. Мальчики находились дома без присмотра родителей», — пояснил полковник Горелых. Ребенок из Серова состоит в неполной семье. Его мама находилась на работе, она периодически звонила ему и проверяла его. Сотрудники МВД завели административное дело в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Родитель другого мальчика в момент инцидента находился в аптеке. В их квартире с окон сняты ручки, чтобы дети не могли открыть их. Однако мальчик нашел ручку, открыл окно и выпал. Всего за 2023 год в регионе произошло 11 подобных случаев, в которых погибли трое малышей, отметил полковник Горелых. «Роковые мгновения, когда дети остались без внимания, привели к тому, что в нашем регионе при похожих обстоятельствах пострадали, практически, два класса, общей численностью 51 человек. Кроме фразы „Берегите детей“, добавить что-то другое сложно», — призвал Горелых.